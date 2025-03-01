Николич про 0:0: «Недоволен результатом и заменами. ЦСКА – самая молодая команда чемпионата, может быть, чего‑то не хватает для победы над «Зенитом» на их поле, но не надо огорчаться»

Марко Николич не рад ничьей с «Зенитом» (0:0) в Мир РПЛ.

– Вы больше огорчены потерей очков или довольны, что удалось увезти ничью?

– А как вы думаете? Как я выгляжу? Счастливым или не очень?

Недоволен. Мы пришли сюда побороться по‑мужски, показать качественный футбол, и мы это делали 60–70 минут. Недоволен результатом и заменами, они не сработали. Будем разбираться.

Спасибо болельщикам, которые нас поддерживали. Это очень важно для нас, мы их порадовали настоящей борьбой, хорошим футболом. Жалко, что не забили.

Было много моментов. Надо брать обязательно три очка в матче против «Химок».

– Что должны были добавить Бистрович и Гуарирапа?

– Бистрович должен быть более спокойным с мячом, стабилизировать владение мячом, которое у нас было. Койта устал физически, он здорово играл, в паре моментов принял неудачные решения, но бегал, прессинговал.

– Почему после 70‑й минуты игра стала другой: много стыков, эмоций?

– Потому что дерби. Это «Зенит» – ЦСКА , одно из самых больших дерби страны. Все ребята хотели победы. Конечно, будут стыки, желание, борьба.

– Турнирное положение критично?

– Мы самая молодая команда чемпионата. Мы этим гордимся, будем продолжать этот путь, развивать молодежь, будем делать ставку на них, доверять. Конечно, может быть, чего‑то не хватает для победы над «Зенитом » на их поле, но не надо огорчаться, – сказал главный тренер ЦСКА.