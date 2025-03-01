Семак про 0:0 с ЦСКА: «1-й тайм был более открытый, во 2-м фактор усталости сказывался. Игра шла до гола, никто не хотел допустить ошибку, отсюда нервозность»
Сергей Семак прокомментировал ход матча с ЦСКА (0:0) в Мир РПЛ.
– Был яркий первый тайм, а второй потонул в бесконечных стычках. На ваш взгляд, почему так происходило?
– Сложно сказать. Первый тайм был более открытый, во втором тайме изменился рисунок игры, стало меньше голевых моментов. Фактор усталости сказывался, игра шла до гола, никто не хотел допустить ошибку, поэтому отсюда, наверное, такая нервозность.
В конце решили выпустить Ерохина и Соболева, потому что пошли стандарты, а они полезны при такой игре, – сказал главный тренер «Зенита».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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