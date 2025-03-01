У ЦСКА 1 победа в 4 последних матчах РПЛ
ЦСКА выиграл 1 из 4 последних матчей в Мир РПЛ.
В 19-м туре чемпионата России ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Зенитом» (0:0).
В трех матчах до этого в РПЛ команда Марко Николича проиграла «Ростову» (1:2), сыграла вничью с «Рубином» (2:2) и обыграла «Факел» (1:0).
ЦСКА занимает 6-ю строчку в турнирной таблице с 32 очками.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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