У ЦСКА 1 победа в 4 последних матчах РПЛ

ЦСКА выиграл 1 из 4 последних матчей в Мир РПЛ.

В 19-м туре чемпионата России ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Зенитом » (0:0).

В трех матчах до этого в РПЛ команда Марко Николича проиграла «Ростову» (1:2), сыграла вничью с «Рубином» (2:2) и обыграла «Факел» (1:0).

ЦСКА занимает 6-ю строчку в турнирной таблице с 32 очками.