«Зенит» выиграл у ЦСКА 1 из 5 последних матчей в Мир РПЛ
«Зенит» одержал лишь одну победу в пяти последних играх с ЦСКА в Мир РПЛ.
Сегодняшний матч, прошедший в рамках 19-го тура чемпионата России, завершился вничью – 0:0.
Начиная с 2023 года армейцы дважды обыграли команду из Санкт-Петербурга, дважды сыграли вничью и один раз уступили.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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