«Зенит» выиграл у ЦСКА 1 из 5 последних матчей в Мир РПЛ

«Зенит» одержал лишь одну победу в пяти последних играх с ЦСКА в Мир РПЛ.

Сегодняшний матч, прошедший в рамках 19-го тура чемпионата России, завершился вничью – 0:0. Начиная с 2023 года армейцы дважды обыграли команду из Санкт-Петербурга, дважды сыграли вничью и один раз уступили.