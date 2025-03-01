Мостовой о малом количестве россиян в топ-лигах: «Ответ простой: зачем нам на Запад, если нас и здесь неплохо кормят? Молодежь сейчас разбалованная, тут они в клубнике»
– Почему сейчас так мало российских футболистов играет в ведущих европейских чемпионатах? В чем основная причина такой разницы с показателями 20-летней давности?
– Ответ простой: зачем нам на Запад, если нас и здесь неплохо кормят? В Европе очень сильная конкуренция, там нужно пахать и работать. Там просто так не дадут тех денег, которые платят у нас. Там ты должен доказать, что ты сильный. Что делало наше поколение на протяжении 10-15 лет. Поэтому туда сейчас никого и не берут. Только единицы играют в Европе.
Полностью согласен со словами Канчельскиса, который сказал, что у нас сейчас хилая и ранимая молодежь. Можно даже добавить, что молодежь сейчас разбалованная. Это, опять же, вопрос денег. Они же понимают, что тут находятся в комфортных условиях, в клубнике.
Здесь дают такие деньги, которые в Европе тебе никогда не дадут. Поэтому просто отдыхаешь и наслаждаешься жизнью, – сказал бывший полузащитник сборной России.
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