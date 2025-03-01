Мостовой о «Спартаке»: «Прежде чем брать Абаскаля, нужно было спросить у людей футбольных, кто это и что это. Спросили бы Мостового – Абаскаля вообще не было бы»

Александр Мостовой объяснил, почему иногда берут тренеров без опыта игры.

– Почему акционеры доверяют нефутбольным людям?

– Ответ простой. Они понимают, что ими легче управлять. Нефутбольные люди не могут сделать по-своему. Они будут кивать головой и все выполнять.

– Ты проехался по Абаскалю где-то 146 раз.

– Ну самое сильное – в первый день, день назначения. И через два года я говорю: ребята, вот, пожалуйста, вы слушайте футбольных людей.

– Вас надо было с Абаскалем познакомить. Он бы с тобой созванивался, ты был бы добр к нему.

– Прежде чем брать Абаскаля, нужно было спросить у людей футбольных, кто это и что это. Тогда бы Абаскаля точно не было. Если бы за месяц спросили Мостового, тогда бы Абаскаля вообще не было в команде, – сказал бывший полузащитник «Спартака».