Мостовой о Карпине: «Все разборы в «Спартаке» начинались с него: «Валера, ты куда бежишь?» Он прошел через адский труд, чтобы добиться всего. Видимо, его природа не наградила так, как других»

Александр Мостовой вспомнил, как Валерий Карпин играл за «Спартак».

«Все послеигровые разборы в «Спартаке » начинались с фамилии Карпин. Ему говорили: «Валера , ты куда бежишь? Почему останавливаешься?»

Так было. Ему часто доставалось.

Он прошел через адский труд, чтобы добиться всего. Видимо, его природа не наградила так, как других. Кому-то давалось одно, кому-то другое», – сказал бывший полузащитник красно-белых.