Мостовой о Карпине: «Все разборы в «Спартаке» начинались с него: «Валера, ты куда бежишь?» Он прошел через адский труд, чтобы добиться всего. Видимо, его природа не наградила так, как других»
Александр Мостовой вспомнил, как Валерий Карпин играл за «Спартак».
«Все послеигровые разборы в «Спартаке» начинались с фамилии Карпин. Ему говорили: «Валера, ты куда бежишь? Почему останавливаешься?»
Так было. Ему часто доставалось.
Он прошел через адский труд, чтобы добиться всего. Видимо, его природа не наградила так, как других. Кому-то давалось одно, кому-то другое», – сказал бывший полузащитник красно-белых.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
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