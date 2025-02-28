Мостовой о лучших российских игроках: «Не только я, но и другие скажут, что Мостовой входит в пятерку. Но я в России вообще не играл, тут я 100 голов бы забил»
Александр Мостовой назвал лучших игроков в истории России.
– Есть ли кто-то сильнее Мостового среди российских футболистов?
– Есть много объективных и субъективных факторов, влияющих на оценку. Я обычно называю пятерку сильных футболистов, не буду ставить себя выше кого-то.
Думаю, что не только я, но и другие скажут, что Мостовой входит в пятерку лучших футболистов страны. Называю того же Канчельскиса, Аршавина.
Но сравнивать тяжело, я вообще в России не играл. Если бы я поиграл еще в России, то 100 голов бы забил. В общем, сложно сравнивать, – сказал бывший полузащитник «Сельты» и «Спартака».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости