Мостовой о лучших российских игроках: «Не только я, но и другие скажут, что Мостовой входит в пятерку. Но я в России вообще не играл, тут я 100 голов бы забил»

Александр Мостовой назвал лучших игроков в истории России.

– Есть ли кто-то сильнее Мостового среди российских футболистов?

– Есть много объективных и субъективных факторов, влияющих на оценку. Я обычно называю пятерку сильных футболистов, не буду ставить себя выше кого-то.

Думаю, что не только я, но и другие скажут, что Мостовой входит в пятерку лучших футболистов страны. Называю того же Канчельскиса , Аршавина .

Но сравнивать тяжело, я вообще в России не играл. Если бы я поиграл еще в России, то 100 голов бы забил. В общем, сложно сравнивать, – сказал бывший полузащитник «Сельты» и «Спартака ».