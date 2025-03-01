Экс-гендиректор «Крыльев» Андреев покинул Россию («СЭ»)
Бывший гендиректор «Крыльев Советов» Вадим Андреев покинул Россию.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
17 февраля самарцы объявили об уходе 37-летнего функционера из клуба, где Андреев работал с мая 2021 года.
Вместо него новым гендиректором «Крыльев» был назначен бывший коммерческий директор ФНЛ Роберт Тер-Абрамян.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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