Экс-гендиректор «Крыльев» Андреев покинул Россию («СЭ»)

Бывший гендиректор «Крыльев Советов» Вадим Андреев покинул Россию.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс ».

17 февраля самарцы объявили об уходе 37-летнего функционера из клуба, где Андреев работал с мая 2021 года.

Вместо него новым гендиректором «Крыльев » был назначен бывший коммерческий директор ФНЛ Роберт Тер-Абрамян.