Андреев покинет пост гендиректора «Крыльев» на следующей неделе («Матч ТВ»)

Вадим Андреев покинет пост гендиректора «Крыльев Советов» не позже следующей недели.

Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Решение об уходе Андреева принято, оно будет утверждено на совете директоров клуба в ближайшие дни», — сказал телеканалу источник, близкий к самарскому клубу.

Ранее стало известно, что новым гендиректором «Крыльев» станет коммерческий директор ФНЛ Роберт Тер‑Абрамян.

После 18 туров «Крылья Советов » занимают в таблице Мир РПЛ 10‑е место.