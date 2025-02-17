«Крылья» назначили нового гендиректора. Бывший коммерческий директор ФНЛ Тер-Абрамян сменил Андреева

В «Крыльях Советов» сменился генеральный директор.

«Сегодня состоялся совет директоров футбольного клуба «Крылья Советов».

Принято решение о смене генерального директора. Вадим Юрьевич Андреев покидает эту должность. Благодарю его за работу, профессиональное отношение к делу. Многое было сделано на благо «Крыльев». Спасибо и дальнейших успехов!

По моему предложению новым генеральным директором утвержден Роберт Эдуардович Тер-Абрамян, ранее занимавший должность коммерческого директора Футбольной национальной лиги. Было много кандидатур. Тщательно все взвесили, проанализировали, провели ряд консультаций и сделали выбор.

У него серьезный опыт в спортивном менеджменте, в том числе в привлечении партнеров и спонсоров, увеличении доходов клубов. Сейчас перед ним поставлены аналогичные задачи, а также повышение эффективности управления «Крыльями», финансовая дисциплина клуба, создание условий для достижения командой высоких спортивных результатов, развитие местных игроков, увеличение посещаемости домашних матчей. Это лишь ключевые направления. Работы много. Желаю удачи!

⚽️ Впереди у «Крыльев» непростая вторая часть сезона. Команда под руководством главного тренера Игоря Витальевича Осинькина должна достигнуть тех целей, которые мы вместе определили. Будем поддерживать и болеть за нашу команду», – написал в телеграм-канале губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Клуб, в свою очередь, подтвердил смену руководителя.

«Роберт Тер-Абрамян назначен генеральным директором «Крыльев Советов». Он сменил на этом посту Вадима Андреева, который возглавлял самарскую команду с мая 2021 года.

Роберт Эдуардович родился 7 сентября 1988 года. С 2015 года по 2018-й руководил спонсорскими проектами ХК «Спартак», позже возглавлял департамент спонсорских проектов КХЛ.

Работал в ХК «Хумо», с 2020-го по 2022-й занимал должность коммерческого директора ХК «Авангард», с 2023 года – коммерческий директор ФНЛ.

Рады приветствовать Роберта Эдуардовича в Самаре!» – говорится в сообщении «Крыльев Советов».