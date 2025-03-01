Амориму бывает стыдно за игру «МЮ»: «Бывает сложно найти много плюсов. Иногда мы нервничаем и теряемся после гола, и дело не в тактике, а в том, что у футболистов в головах»

Рубен Аморим отметил психологическую неустойчивость «Манчестер Юнайтед».

«Я чувствую поддержку, но в то же время мне стыдно, потому что, если посмотреть на нашу игру и увидеть нашу команду в определенные моменты, мне действительно сложно найти много плюсов.

Мне кажется, иногда мы сильно нервничаем, и это заметно по некоторым деталям: по тому, как мы передвигаемся, по тому, как понимаем игру, особенно когда речь об «Олд Траффорд».

Единственный известный мне способ помочь команде – дать ей решения, которые можно использовать на поле, но ей нужно сохранять веру. И верить нужно тогда, когда мы проигрываем, когда нам тяжело, когда вы чувствуете, что даже одну комбинацию разыграть не удается. В такие моменты нужно верить в наше дело. И это сложнее всего.

Когда мы пропускаем гол, когда мы оказываемся в плохой ситуации, видно, что связи нет, что мы теряемся. Я понимаю, что дело тут в чем-то большем, чем в футболе, чем в тактике. Дело в том, что находится у футболистов в головах», – сказал главный тренер «МЮ » в эфире TNT Sports.