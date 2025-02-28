Аморим заявил, что Гарначо оплатит игрокам «МЮ» ужин. Вингер ушел в раздевалку сразу после замены в игре с «Ипсвичем»
Рубен Аморим рассказал, как будет наказан Алехандро Гарначо.
Вингер ушел в подтрибунное помещение сразу после замены в игре «Манчестер Юнайтед» с «Ипсвичем» (3:2) в 27-м туре АПЛ.
«Он пришел ко мне. Получилось забавно, поскольку он на следующий день пришел ко мне в офис. Я провел небольшое расследование и выяснил, что он пошел в раздевалку переодеться, поскольку промок.
Он смотрел игру, просто не на скамейке запасных. В конце матча он был с нами и поехал домой. Так что проблемы нет.
Но в таком большом клубе, как «Манчестер Юнайтед», важно все, и восприятие тоже важно. Он заплатит за ужин команды – и на этом все», – сказал главный тренер «МЮ».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
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