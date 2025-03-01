Бирет сделал 3 хет-трика в 10 играх после трансфера в «Монако»
Мика Бирет сделал очередной хет-трик в составе «Монако».
Нападающий, приобретенный у «Штурма» в январе, поразил ворота «Реймса» на 34-й, 39-й и 51-й минутах матча Лиги 1.
22-летний датчанин в третий раз после трансфера отметился тремя голами в одной игре. Ранее он сделал по хет-трику в матчах с «Нантом» и «Осером».
Бирет провел 10 игр в составе «Монако». Подробно со статистикой форварда можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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