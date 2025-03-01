Бирет сделал 3 хет-трика в 10 играх после трансфера в «Монако»

Мика Бирет сделал очередной хет-трик в составе «Монако».

Нападающий, приобретенный у «Штурма» в январе, поразил ворота «Реймса » на 34-й, 39-й и 51-й минутах матча Лиги 1.

22-летний датчанин в третий раз после трансфера отметился тремя голами в одной игре. Ранее он сделал по хет-трику в матчах с «Нантом» и «Осером».

Бирет провел 10 игр в составе «Монако ». Подробно со статистикой форварда можно ознакомиться здесь .