Бирет сделал хет-трик за 8 минут в игре с «Осером». Датчанин проводит 4-й матч за «Монако»
Мика Бирет сделал хет-трик уже в четвертой игре за «Монако».
Новичок монегасков забил «Осеру» на 57-й, 63-й и 65-й минутах матча 20-го тура Лиги 1 (4:2).
21-летний футболист присоединился к новой команде в первой половине января. Он переходил из «Штурма» в статусе лучшего бомбардира текущего чемпионата Австрии.
В дебютном матче за «Монако» он сделал голевой пас, во втором – не отметился результативными действиями, в третьем – забил «Ренну».
Подробно со статистикой датчанина можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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