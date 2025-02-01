Бирет сделал хет-трик за 8 минут в игре с «Осером». Датчанин проводит 4-й матч за «Монако»

Мика Бирет сделал хет-трик уже в четвертой игре за «Монако».

Новичок монегасков забил «Осеру » на 57-й, 63-й и 65-й минутах матча 20-го тура Лиги 1 (4:2).

21-летний футболист присоединился к новой команде в первой половине января. Он переходил из «Штурма» в статусе лучшего бомбардира текущего чемпионата Австрии.

В дебютном матче за «Монако » он сделал голевой пас, во втором – не отметился результативными действиями, в третьем – забил «Ренну».

Подробно со статистикой датчанина можно ознакомиться здесь .