«Монако» подписал лучшего бомбардира лиги Австрии Бирета из «Штурма»
Мика Бирет перешел в «Монако» из «Штурма».
В этом сезоне 21-летний нападающий является лучшим бомбардиром чемпионата Австрии, на его счету 11 голов и 4 результативные передачи в 16 матчах.
Мика родился в Лондоне, тренировался в «Фулхэме», а затем присоединился к «Арсеналу» в 2021 году, где подписал первый профессиональный контракт.
В составе молодежных команд «канониров» он забил 12 голов и отдал 5 результативных передач в более чем 20 матчах.
Затем игрок продолжил карьеру в аренде в Нидерландах и Шотландии, а в 2023 году перешел в австрийский «Штурм». Вместе с клубом Бирет стал чемпионом страны и выиграл Кубок Австрии.
С полной статистикой датчанина можно ознакомиться здесь.
Фото: www.asmonaco.com
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Монако»
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