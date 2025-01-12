«Монако» подписал лучшего бомбардира лиги Австрии Бирета из «Штурма»

Мика Бирет перешел в «Монако» из «Штурма».

В этом сезоне 21-летний нападающий ­­является лучшим бомбардиром чемпионата Австрии, на его счету 11 голов и 4 результативные передачи в 16 матчах.

Мика родился в Лондоне, тренировался в «Фулхэме», а затем присоединился к «Арсеналу» в 2021 году, где подписал первый профессиональный контракт.

В составе молодежных команд «канониров» он забил 12 голов и отдал 5 результативных передач в более чем 20 матчах.

Затем игрок продолжил карьеру в аренде в Нидерландах и Шотландии, а в 2023 году перешел в австрийский «Штурм». Вместе с клубом Бирет стал чемпионом страны и выиграл Кубок Австрии.

С полной статистикой датчанина можно ознакомиться здесь .

Фото: www.asmonaco.com