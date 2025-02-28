Галактионов про 1:1 с «Динамо» Махачкала: «Обидно упускать три очка. «Локомотив» создал много моментов во 2-м тайме»
– В первом тайме нам не хватало остроты в организации атак. Мы сделали изменения, и второй тайм прошел с нашим большим преимуществом. Мы создали большое количество моментов, которые было необходимо реализовывать. Обидно упускать три очка. Качество игры во второй тайме и количество моментов говорят о том, что мы можем двигаться вперед.
– Как вы прокомментируете игру Годяева?
– Хороший тайм в его исполнении. Хотелось усилить атакующий потенциал, поэтому мы произвели замену.
Что касается результата, то обидно, что не заработали три очка. С другой стороны, каждое идет в копилочку. Во втором тайме, с учетом качества игры, нам не хватило ярко выраженной победной точки. Но те изменения, которые произошли, добавили нам динамики. Мы были ближе к тому, чтобы забить. Понятно, что у «Динамо» была контратака, но с точки зрения моментов мы были ближе.
Безусловно, что какие‑то нюансы, которые прорабатывали, мы увидели сегодня. У нас было 4-5 дней в Москве, команда адаптировалась. Если бы мы сразу сюда приехали, то было бы тяжело. Понятно, что очень холодно, особенно для наших иностранцев, но это часть профессии, – сказал главный тренер «Локомотива».
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