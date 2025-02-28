Пеп Гвардиола: «Игроки старше 30 лет остаются частью будущего «Ман Сити». Не считая де Брюйне, ожидаю увидеть всех в следующем сезоне – они нам помогут»
Пеп Гвардиола хотел бы, чтобы опытные игроки остались в «Манчестер Сити».
ESPN отмечает, что перспективы Бернарду Силвы, Джона Стоунза, Эдерсона и Илкая Гюндогана находятся под вопросом.
«У нас есть футболисты, которым больше 30 лет, но они остаются частью будущего нашего клуба. Не считая Кевина [де Брюйне], который вместе с клубом определит свое будущее, я ожидаю увидеть здесь же всех, чьи контракты действуют в следующем сезоне.
Они нам помогут. В следующем сезоне будет много матчей. Мы не сможем задействовать только новых игроков, [ветераны] смогут помочь нам», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
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