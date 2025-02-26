Пять грехов Гвардиолы, за которые расплачивается «Сити»

Палагин посмотрел все интервью Пепа.

«Манчестер Сити» официально в низшей точке эпохи Пепа. На прошлой неделе у команды случился самый ранний вылет из ЛЧ. Предыдущий календарный антирекорд при Гвардиоле – 15 марта. Новый – 19 февраля. Шансы на чемпионство в АПЛ угасли еще раньше, но перед игрой с «Ливерпулем» даже зануды из Opta оставляли минимальные 0,1%. После свежего поражения вероятность равна 0,0%.

Если не произойдет чуда, в конце сезона «Сити» зафиксирует антирекорд по очкам в АПЛ. Самый низкий результат при Пепе – 78 очков в сезоне-2016/17 (дебютный для каталонца в Англии). Максимум, который может набрать команда, если выиграет все без исключения матчи в остатке кампании – 80. Если будут следовать текущему темпу, то придут к финишу только с 64. Это меньше, чем в последнем сезоне Мануэля Пеллегрини.

Пеп признает, что любого другого тренера давно бы сняли за такие результаты. А вопрос увольнения в «Сити» не поднимают только потому, что он здорово поработал на зачетку.

Похвальная черта – открытость, с которой Гвардиола говорит об ошибках. Ниже – пятерка самых популярных тем. Важно: это не авторское мнение (буду лишь дополнять как человек, который посмотрел все интервью), а видение того, что пошло не так, от самого Пепа .

Пеп затянул с перестройкой состава

Недавно Гвардиола поделился деталями разговора с руководством перед стартом сезона: «Летом клуб обдумывал вопрос перестройки и даже предлагал мне ее начать. Я сказал: «Нет, не хочу никого покупать. Буду полагаться на текущий состав и доверять тем, кто уже в составе». Я прекрасно понимал, что мы начнем сезон с десятком игроков, которым за или около 30 лет. После того, как игроки начали вылетать из-за травм, я подумал, что перестройку все-таки стоило начать.

Вместе с тем думаю, что у нас все еще хороший состав. Полгода назад мы выиграли с ним АПЛ, дошли до финала Кубка Англии и четвертьфинала ЛЧ. У нас по-прежнему исключительные игроки. Если бы они такими не были, мы бы не добились всего, чего добились. Я просто не ожидал такого потока травм. К сожалению, это реалии современного футбола. Я не предполагал, что такое возможно».

Ключевые выводы:

● Клуб настаивал на перестройке. Отказался в первую очередь Пеп. Интересно, повлиял ли вопрос с контрактом. В новый сезон Гвардиола входил с соглашением, которое истекало в конце июня. Поговаривали, что новое Пеп подписывать не будет. Вероятно, хотел поручить перестройку новому тренеру. Только согласившись на продление (осень-2024), начал поиск новичков в зимнее окно.

● Пеп недооценил скорость, с которой состарился состав. Полгода и правда смешной срок, но подобное падение переживали и другие династии. Отличный пример подкинул Джейми Каррагер, вспомнив резко постаревшую полузащиту «Ливерпуля» с Фабиньо, Хендерсоном, Тияго и Милнером. За полгода до этого команда претендовала на квадрупл и завершила сезон с двумя кубками, финалом ЛЧ и 93 очками в АПЛ. Общая черта – нагрузка, которую получили игроки перед наступлением кризиса. У «Сити» к этому добавился турнир сборных.

● Олицетворение проблем с травмами – Кайл Уокер. В прошлом сезоне Гвардиола называл его «уникальным в физическом плане игроком, который способен провести на топ-уровне еще 5-6 лет». Спустя год англичанин превратился в обузу – долгий набор формы после травм + резкий упадок скорости + необходимость подстраивать тактику под его недостатки (иногда Пеп выставлял двух защитников на правом фланге).

Веру Пепа в текущий состав отлично иллюстрирует ситуация с Родри. В прошлом сезоне испанец несколько раз жаловался на нехватку сменщика. Вместо покупки такого Пеп решил слепить мини-версию Родри из Матео Ковачича – 30-летнего игрока, который никогда не играл разыгрывающего опорного, но пытался выучиться экстерном через видеонарезки и работу с Пепом. Вероятно, не получил бы столько матчей, если бы не травма Родри, но роль в итоге не потянул. Покупка Нико Гонсалеса – фактически признание Пепа в ошибке.

Пеп слишком сентиментален к тем, кто добывал ему победы

Одна из причин отказа от перестройки – теплые чувства к игрокам, с которыми Пеп прошел весь путь в «Сити». На днях каталонец признался в этой слабости в интервью Нилу Уорноку: «Моя цель на ближайшие три месяца – попасть в Лигу чемпионов. Про чемпионство мы даже и не думаем. Что произойдет дальше, поглядим. Очень сложно принимать решения по игрокам, которые были с тобой все эти девять лет. Ты чувствуешь с ними особую связь, у нас особые отношения. Оно и понятно: мы вместе переживали хорошие и плохие моменты. Делились чувствами. С каждым годом наши отношения лишь крепли. Они отдали мне все и даже больше. Безумно благодарен им».

Недавно «Сити» провел лучший матч в сезоне – 4:0 с «Ньюкаслом». Одно из изменений – состав Пепа на матч. Средний возраст игроков (25,5 лет) оказался самым молодым в сезоне. В фанатской среде шутили, что Пеп все равно будет недоволен. Причина – потому что посмели победить без его любимчика Бернарду.

Безграничная вера Пепа в ветеранов ярко проявилась осенью – в момент, когда «Сити» переживал самый болезненный период. Несмотря на результаты, каталонец все равно не давал шанс молодым. Позже признал, что это было ошибкой. Вот две цитаты с разницей в несколько недель.

● «Почему не играет Джеймс Макати? Хороший вопрос! В период, когда мы проигрывали, я подумал, что ответственность должны взять опытные игроки. Давить на молодых в такой ситуации – ошибка. Возможно, это было несправедливо. Возможно, даже неправильно. Я просто посчитал, что ветераны должны показать, что они все еще хороши, что они не просто так добились всего того, чем добились. Я дал им ключи от автомобиля, на котором мы должны были выбраться из бездны».

● «Исходя из нашего общего прошлого, из всего того, что мы пережили вместе, логично, что я решил возложить ответственность на ветеранов. Возможно, я ошибся. Иногда опытные игроки чувствуют дополнительное давление – им нужно защищать регалии. Молодым же защищать нечего. Они только пробивают себе место в футболе. Их ничего не ограничивает».

Пеп слишком долго не раздувал состав

Один из главных принципов Гвардиолы – желание работать с ограниченной группой игроков.

Во-первых, помогает лучше управлять раздевалкой. Пеп не раз признавал, что самая ненавистная часть работы – объяснять игрокам, почему они останутся в запасе. По мнению Гвардиолы, четкое разделение на основу и запас создает токсичную атмосферу в команде. А это в свою очередь сказывается на качестве тренировок.

Во-вторых, группе из 18-20 игроков гораздо проще донести идеи. Для помешанного на экспериментах Пепа действительно важный аспект.

Как правило, эти 18-20 человек – группа высококлассных и очень гибких футболистов. Благодаря такой комбинации Пеп может обходиться даже без профильных игроков. Хороший пример – левый фланг обороны. У «Сити» нет ни одного левого защитника, но позицию могут спокойно закрыть универсальные ЦЗ – Натан Аке и Йошко Гвардиол.

Похоже, вечному принципу Пепа пришел конец. Кризис травм в условиях современного календаря – главные причины, побудившие каталонца к такому выводу: «Этот сезон заставил меня уяснить, что в будущем нам понадобится не 18-20 игроков, а 25-30. Клубу будет сложно потянуть такую нагрузку в плане зарплат, но другого выбора у нас нет. В календаре все больше матчей. Летом – предстоит клубный ЧМ. Турнир, которого у нас еще никогда не было и который точно повлияет на предсезонку. Возможно, нам придется углубить состав».

Первый признак изменений – вето на уход Джеймса Макати. Зимой к англичанину проявляли интерес 10 клубов. Часть из них даже вступила в переговоры. Пеп отказал, даже несмотря на то, что почти не задействует Джеймса в АПЛ: «Не думаю, что он уйдет. У нас слишком много игр и слишком мало игроков. В конце сезона нам играть на клубном чемпионате мира. Без Джеймса мы точно не потянем такой объем матчей».

Важное дополнение: мнение Пепа разделяют другие тренеры АПЛ. Микель Артета в начале сезона сказал, что теперь тренерам нужно 23-24 игрока, чтобы выдержать требования современного календаря. Рубен Аморим считает, что в футболе больше не осталось понятия основы. Есть только понятие состава, в котором каждый должен быть готов к выходу. Эндж Постекоглу пошел еще дальше, признав, что без глубины скамейки невозможно играть в современном стиле с постоянным прессингом: «Уставшие игроки все еще знают, что от них требуются, но уже не вытягивают с точки зрения физики».

Пеп загонял защитников

Жертва ограниченной заявки Пепа – оборона. Конкретно – центральные защитники. Сейчас у команды сразу два ЦЗ после операций – Аканджи и Стоунз. Это прямое следствие календаря и попыток Пепа вернуть их раньше времени.

По ходу сезона тренер не раз признавал, что просит защитников играть на уколах. Особенно часто просьбы прилетали Аканджи и Аке. Иногда – утром в день игры. Оба соглашались, даже несмотря на запреты врачей. Не восстановившись до конца, ломались снова. Признак проблем – частота, с которой Пепу приходится менять ЦЗ по ходу игр. В обычной команде – экстренная мера. В «Сити» – вполне обычная. Тройка Аке/Аканджи/Стоунз просила замену 18 раз только в АПЛ и ЛЧ. В большинстве случаев – из-за рецидивов и усталости.

Важно понимать, что Пеп не единственный такой тренер даже внутри АПЛ. Коллега по несчастью – Эндж Постекоглу. Осенью тренер «Тоттенхэма» не дождался полноценного восстановления пары Ромеро-Ван де Вен. Запустил пару ЦЗ в игру, несмотря на то, что тренировались от силы пары дней – с тех пор оба не играют.

Нетерпеливость ограничивает не только варианты, но и тактические возможности. Постекоглу говорил, что без Ромеро и Ван де Вена команде сложнее поддерживать высокую линию. Пеп высказывался в похожем стиле. Комментируя замену Стоунза в игре с «Астон Виллой», сказал, что без него пришлось сесть поглубже. В итоге перестали прессинговать, даже несмотря на то, что уступали в счете.

Это частный случай, но часть более глобальной проблемы. Центральные защитники – фундамент, на котором Пеп строит большие планы на сезон. Надежность четверки ЦЗ, с которой выиграли Лигу чемпионов, – самый доступный пример. Несколько лет назад Пеп вообще делил пары ЦЗ по качествам. Выбирал нужную в зависимости от соперника. Пару Компани-Отаменди выпускал, когда понимал, что придется много обороняться (особенно вверху). Пару Стоунз-Лапорт – когда знал, что будут много атаковать. Сейчас такой роскоши нет.

Пеп пропустил тактическую эволюцию в АПЛ

Нежелание стоять на месте – пожалуй, одна из главных добродетелей Гвардиолы по карьере. Родри говорит, что Пеп каждый год стремится задать новый тренд. Бернарду видит в этом силу каталонца как мотиватора: разучивая каждый сезон новую роль, игроки не застаиваются после периода бесконечных побед.

Кризисный сезон – не исключение. Пеп успел презентовать новую структуру позиционных атак и попробовать игроков в новых ролях. Но пропустил чуть более глобальный тренд. В недавнем интервью Eurosport объяснил, что имеет в виду:

«Современный футбол – это то, как играет «Борнмут». То, как играет «Брайтон». То, как играет «Ньюкасл». Современный футбол – уже не позиционный футбол. Нужно поддерживать высокий ритм, уметь его поднимать и наращивать. Мы на такое не способны, потому что у нас банально нет игроков. Травмы случаются, но не в таком количестве и не в одной зоне, как у нас. Это заставило меня задуматься, что в будущем нам потребуется куда больше игроков в составе».

Этот пункт связывает единой цепью все предыдущие. Ограниченная заявка бьет по кадровому ресурсу. Стареющий состав не выдерживает требований современного календаря. Центральные защитники не в силах подстраховать, потому что играют на уколах и почти не тренируются. В итоге более мощные и молодые соперники наказывают за недостатки. По мнению Пепа, цепочка приводит к тому, что «Сити» не может держать нужный ритм все 90 минут. В какой-то момент начинают рассыпаться. Следствие – бесконечное множество пропущенных мячей на финальном отрезке.

По мнению Натана Аке, в такой ситуации «Сити» просто не может полагаться на стиль, который приносил успехи в прошлом: «Возможно, нам следует защищаться чуть глубже, чем мы привыкли. Смириться с тем, что соперник будет больше владеть мячом. Мы пытаемся им соответствовать и играть так же быстро, но просто недостаточно хороши в этом стиле. Из-за этого у соперника появляются свободные зоны. А когда впереди такая тройка, как у «Мадрида», сдержать их вдвойне труднее».

План перестройки «Сити»: 8 игроков на выход, взамен КДБ хотят Виртца

Фото: Gettyimages.ru /Carl Recine, Molly Darlington, Shaun Botterill, Angel Martinez; IMAGO/Conor Molloy/Global Look Press