Пеп про 1:0 с «Тоттенхэмом»: «Искренне рад победе и трем очкам. «Ман Сити» не довел игру до конца в первом тайме – с нашими качествами моменты надо реализовывать»

Пеп Гвардиола прокомментировал победу «Манчестер Сити» над «Тоттенхэмом» (1:0).

«Я искренне рад победе и трем очкам, потому что они нужны нам.

Второй тайм был открытым, потому что мы не довели игру до конца в первом тайме, когда у нас было много голевых моментов. С теми качествами, что у нас есть, моменты нужно реализовывать. Мы знали, что во втором тайме нам придется туго, но мы справились. Ребята сражались, и я очень рад, потому что здесь всегда непросто играть.

Мы действительно довольны результатом, и, конечно, мы многое сделали хорош. Молодые игроки, как Хусанов , оказали невероятное влияние на игру. Рубен [Диаш ] и все остальные, Матеуш [Нунеш ] на позиции правого защитника – в целом, мы провели очень, очень хорошую игру.

У «Тоттенхэма » один из лучших по глубине составов, что я когда-либо видел. Их тренер – выдающийся, исключительный специалист. Кулусевски, Сон Хын Мин, Спенс – когда они выходят на поле, то оказывают влияние, и в первом тайме они также были великолепны. Это фантастическая команда!» – сказал главный тренер «Манчестер Сити » в интервью TNT Sports.