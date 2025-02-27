Пеп Гвардиола: «Прежнего «Ман Сити» в этом сезоне уже не будет. Он был слишком хорош, но мы вернемся»

Пеп Гвардиола высказался об обновлении состава «Манчестер Сити».

«Выход в Лигу чемпионов был бы для нас невероятным успехом. Прежнего «Ман Сити » в этом сезоне уже не будет. Прежний «Ман Сити» был слишком хорош, но мы вернемся.

У нас молодая команда, тройка игроков атаки – это ее будущее. Родри вернется, а Нико – это наше будущее, Хусанов – тоже, вы его видели сегодня [против «Тоттенхэма»], Йошко [Гвардиол ] еще молод.

Но, слушайте, Бернарду, Гюндо [Гюндоган], Кевин [де Брюйне] и другие очень важны для нас. Молодые игроки и новички, которые придут летом, должны повести клуб за собой в ближайшие годы, это вопрос времени», – сказал тренер «Манчестер Сити».