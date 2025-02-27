Пеп Гвардиола: «Прежнего «Ман Сити» в этом сезоне уже не будет. Он был слишком хорош, но мы вернемся»
Пеп Гвардиола высказался об обновлении состава «Манчестер Сити».
«Выход в Лигу чемпионов был бы для нас невероятным успехом. Прежнего «Ман Сити» в этом сезоне уже не будет. Прежний «Ман Сити» был слишком хорош, но мы вернемся.
У нас молодая команда, тройка игроков атаки – это ее будущее. Родри вернется, а Нико – это наше будущее, Хусанов – тоже, вы его видели сегодня [против «Тоттенхэма»], Йошко [Гвардиол] еще молод.
Но, слушайте, Бернарду, Гюндо [Гюндоган], Кевин [де Брюйне] и другие очень важны для нас. Молодые игроки и новички, которые придут летом, должны повести клуб за собой в ближайшие годы, это вопрос времени», – сказал тренер «Манчестер Сити».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: City Xtra
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости