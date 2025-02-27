Пеп о Хусанове: «В раздевалке «Сити» его уже полюбили! Когда с ним говоришь, он только смеется – все время. Молчаливый, трудолюбивый, не жалуется, очень скромный – люди его обожают»

Пеп Гвардиола рассказал, как Абдукодир Хусанов вливается в команду.

«Ман Сити » на выезде обыграл «Тоттенхэм» в 27-м туре АПЛ (1:0).

«Что мне нравится – в раздевалке его уже полюбили! Сегодня он приехал без сумки, без ничего. Просто приехал играть в футбол. И когда с ним говоришь, он только смеется – все время.

Но он надежный игрок: очень быстрый, очень резкий, качество паса невероятное. Он умеет разрезать линии, у него есть этот навык. Конечно, ему еще нужно совершенствоваться, но ему всего 20 лет – он очень молод. Я видел многих быстрых игроков, и он один из них.

Люди его обожают – он молчаливый, трудолюбивый, не жалуется, очень скромный, и я уверен, что наши болельщики его полюбят!

Ему было непросто справиться с дебютом против «Челси» и тем, что тогда произошло. Но после этого он был спокоен, и последние матчи, в которых он играл, были реально, реально хорошими…» – сказал главный тренер «Сити».