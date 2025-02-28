Писарев о сборной: «Все понимают, что нас в скором времени вернут. Все футболисты хотят приезжать, никто не отказывается»

Николай Писарев уверен в скором возвращении России.

– Как выглядит работа Карпина на посту главного тренера сборной России с учетом его потери работы на клубном уровне?

– Я это сразу на себе почувствовал. Узнав об этом, я сдал билет на матч «Зенит» – ЦСКА и отправился в турне в Краснодар и Ростов‑на‑Дону.

– Много футболистов отказываются ехать?

– Никто не отказывается. Все хотят приезжать в сборную и понимают, что нас в скором времени вернут, – сказал тренер сборной России.