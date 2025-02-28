Писарев о сборной: «Все понимают, что нас в скором времени вернут. Все футболисты хотят приезжать, никто не отказывается»
Николай Писарев уверен в скором возвращении России.
– Как выглядит работа Карпина на посту главного тренера сборной России с учетом его потери работы на клубном уровне?
– Я это сразу на себе почувствовал. Узнав об этом, я сдал билет на матч «Зенит» – ЦСКА и отправился в турне в Краснодар и Ростов‑на‑Дону.
– Много футболистов отказываются ехать?
– Никто не отказывается. Все хотят приезжать в сборную и понимают, что нас в скором времени вернут, – сказал тренер сборной России.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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