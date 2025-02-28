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  • Селюк об уходе Карпина из «Ростова»: «Плюнул в болельщиков, в клуб, на чемпионат – это говорит про его эго. Почему не раньше, решил отдохнуть за чужой счет в Абу‑Даби?»
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Селюк об уходе Карпина из «Ростова»: «Плюнул в болельщиков, в клуб, на чемпионат – это говорит про его эго. Почему не раньше, решил отдохнуть за чужой счет в Абу‑Даби?»

Дмитрий Селюк высказался о решении Валерия Карпина уйти из «Ростова».

Во вторник стало известно об уходе Карпина с поста главного тренера «Ростова». Специалист объяснил решение желанием сосредоточиться на работе в сборной России. Новым главным тренером «Ростова» стал испанец Джонатан Альба.

– Карпин ушел не из‑за сборной – 100%. Если бы это было из‑за сборной, то ушел бы еще до начала предсезонки. И сборы «Ростова» тогда проводил бы новый тренер.

В принципе, тренировали и так в большей степени испанцы, а не Карпин. Они и продолжат это делать. Но провести полностью сбор в Абу‑Даби за счет клуба, а за три дня до возобновления чемпионата уйти?

Очень странно, когда начало чемпионата через три дня. И харизматичный тренер, к которому столько внимания, вдруг решил уйти. А чего раньше не решил? Решил отдохнуть за чужой счет в Абу‑Даби?

Ты столько лет в клубе, у вас дружеские отношения с президентом, спортивным директором, с болельщиками. Так что Карпин так‑то подставил клуб, если откровенно говорить.

Он кинул «Ростов», в котором много лет работал. Кроме как кинуть, это не назвать. Он только сейчас стал тренером сборной? Она только сейчас стала на него давление оказывать? Три месяца осталось, а ты, мягко говоря, решил свалить.

– Вы не допускаете, что из РФС могли совсем недавно прийти к Карпину и сказать, что он должен сосредоточиться только на сборной, так как ее должны вернуть в 2025 году на международные турниры на фоне заявлений Трампа и переговоров России с США?

– Эта версия сразу не выдерживает никакой критики. РФС разрешил ему совмещать.

Даже если после переговоров Трампа с Путиным разрешат летом допустить сборную, то самому РФС тоже невыгодно, что Карпин за три дня до возобновления турнира бросает какую‑либо команду.

Что изменилось бы, если бы Карпин доработал три месяца? Ничего страшного не произошло бы. Так что этого не может быть изначально.

Карпин плюнул в болельщиков, плюнул в клуб, в котором работал, плюнул на чемпионат. В принципе, плюнул на все. Это говорит именно про его эго.

Думаю, причины ухода совсем другие. И при любом раскладе Карпин поступил некрасиво по отношению к болельщикам «Ростова». Ты же говорил, что не бросишь «Ростов».

А тут вдруг взял и якобы после звонка из РФС ему сказали уйти. Никогда не поверю в эту хрень, – сказал футбольный агент Дмитрий Селюк.

Карпин непрерывно работал в «Ростове» 1083 дня. Кто в РПЛ задерживался дольше?

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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