Бабаев об отношениях с УЕФА: «Потепление есть. Чеферин хорошо выступил по всем злободневным вопросам недавно»
УЕФА отстранил российские команды от участия в международных турнирах в 2022 году.
– Вы являетесь членом одного из комитетов УЕФА. Чувствуете, что в последнее время отношение к возможному возвращению изменилось, произошло потепление?
– Возможно. Последние несколько заседаний, как мне показалось, прошли в более дружелюбной обстановке по отношению к российскому представителю, в данном случае – ко мне. Это касалось и вопросов, которые задавались.
Думаю, что есть потепление. И мы все прочитали выступление Чеферина, который на днях хорошо и правильно выступил по всем злободневным вопросам, – сказал генеральный директор ЦСКА.
Чеферин об отмене допуска российских команд U17: «Политики и СМИ не дали детям социализироваться. Когда российский ребенок обнимется со словенским, он поймет, что мы не враги»
Чеферин о конфликте на Украине: «США и Россия ведут переговоры, а ЕС удивляется, почему с ним не советуются. На карте вещи важнее эго. Беспокоят проповеди о том, что Европа лучшая»
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