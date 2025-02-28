Бабаев об отношениях с УЕФА: «Потепление есть. Чеферин хорошо выступил по всем злободневным вопросам недавно»

Роман Бабаев высказался о потеплении отношений представителей УЕФА и России.

УЕФА отстранил российские команды от участия в международных турнирах в 2022 году.

– Вы являетесь членом одного из комитетов УЕФА. Чувствуете, что в последнее время отношение к возможному возвращению изменилось, произошло потепление?

– Возможно. Последние несколько заседаний, как мне показалось, прошли в более дружелюбной обстановке по отношению к российскому представителю, в данном случае – ко мне. Это касалось и вопросов, которые задавались.

Думаю, что есть потепление. И мы все прочитали выступление Чеферина , который на днях хорошо и правильно выступил по всем злободневным вопросам, – сказал генеральный директор ЦСКА .

Чеферин об отмене допуска российских команд U17: «Политики и СМИ не дали детям социализироваться. Когда российский ребенок обнимется со словенским, он поймет, что мы не враги»

Чеферин о конфликте на Украине: «США и Россия ведут переговоры, а ЕС удивляется, почему с ним не советуются. На карте вещи важнее эго. Беспокоят проповеди о том, что Европа лучшая»