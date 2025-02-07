Делегация РФС приглашена на конгресс УЕФА в Белграде: «Ждем и Дюкова, и Митрофанова»
В УЕФА сообщили об участии делегации РФС в ближайшем конгрессе.
Мероприятие пройдет в Белграде 3 апреля.
— Будут ли приглашены представители России на конгресс УЕФА в Белграде?
— Конечно. Представители всех федераций будут приглашены. Мы ждем всю российскую делегацию – и президента РФС Александра Дюкова, и генерального секретаря организации Максима Митрофанова, — сказал директор департамента национальных ассоциаций УЕФА Зоран Лакович.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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