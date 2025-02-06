Сорокин о бане России: «Более 50% не будет препятствовать нашему возвращению. Позитив чувствуется на каком-то эфирном уровне»
Российские команды отстранены от международных турниров с 2022 года.
– Что именно из событий последнего времени, кроме избрания Трампа, дает повод для оптимизма?
– Поскольку это неосязаемо, не могу изложить факты. Факт будет в нашем возвращении.
– Тогда что витает в воздухе?
– Есть позитив. Он чувствуется на каком-то эфирном уровне. Не могу вам точно сказать. Это не медицинский факт. Это из области ощущений.
– Процент людей из УЕФА, который за нас и готовы проголосовать за наше возвращение, высок?
– Процент тех, кто не будет препятствовать нашему возвращению – более 50 процентов. Это мое личное ощущение.
Вопрос не выносится на голосование, потому что есть несколько стран, которые откровенно говорят, что им правительство запрещает играть с российской сборной. Поэтому с этим они не могут ничего сделать.
Конкретизировать не могу. Но это звучит достаточно артикулированно, и с этим фактом европейскому руководству достаточно сложно что-то сделать. Вопрос комплексный, не линейный. Нельзя так сказать – вот эта наша грядка, а это не наша, – сказал советник президента РФС Сорокин.
Алексей Сорокин: «Израилю все, что он сделал, сошло с рук, а Россия оказалась в изоляции почему-то. Можем констатировать двойные стандарты в спорте»
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