Депутат Свищев о Чеферине: «Его заявление о давлении на УЕФА говорит о слабости – если говоришь, доведи до конца, возвращай. Деньги побеждают, к сожалению»

Дмитрий Свищев упрекнул Александера Чеферина в слабости.

Депутат Госдумы прокомментировал слова главы УЕФА об отмене допуска российских сборных U17 к международным соревнованиям.

«Заявление о давлении на УЕФА говорит о слабости Чеферина . Мы это и так с вами понимали, обсуждали. К сожалению, УЕФА, как и ФИФА, не может принимать решения без оглядки на политиков и спонсоров.

Да, Александер говорит, но что он делает? Если заявляешь, доведи до конца. Работай, возвращай. А просто говорить не имеет никакого смысла. Все это говорит о том, что футбол является самым богатым и самым политизированным видом спорта. К сожалению, деньги побеждают», – сказал Свищев .

Чеферин об отмене допуска российских команд U17: «Политики и СМИ не дали детям социализироваться. Когда российский ребенок обнимется со словенским, он поймет, что мы не враги»