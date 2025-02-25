Депутат Свищев о Чеферине: «Его заявление о давлении на УЕФА говорит о слабости – если говоришь, доведи до конца, возвращай. Деньги побеждают, к сожалению»
Депутат Госдумы прокомментировал слова главы УЕФА об отмене допуска российских сборных U17 к международным соревнованиям.
«Заявление о давлении на УЕФА говорит о слабости Чеферина. Мы это и так с вами понимали, обсуждали. К сожалению, УЕФА, как и ФИФА, не может принимать решения без оглядки на политиков и спонсоров.
Да, Александер говорит, но что он делает? Если заявляешь, доведи до конца. Работай, возвращай. А просто говорить не имеет никакого смысла. Все это говорит о том, что футбол является самым богатым и самым политизированным видом спорта. К сожалению, деньги побеждают», – сказал Свищев.
Чеферин об отмене допуска российских команд U17: «Политики и СМИ не дали детям социализироваться. Когда российский ребенок обнимется со словенским, он поймет, что мы не враги»
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