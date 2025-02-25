  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Депутат Свищев о Чеферине: «Его заявление о давлении на УЕФА говорит о слабости – если говоришь, доведи до конца, возвращай. Деньги побеждают, к сожалению»
2

Депутат Свищев о Чеферине: «Его заявление о давлении на УЕФА говорит о слабости – если говоришь, доведи до конца, возвращай. Деньги побеждают, к сожалению»

Дмитрий Свищев упрекнул Александера Чеферина в слабости.

Депутат Госдумы прокомментировал слова главы УЕФА об отмене допуска российских сборных U17 к международным соревнованиям.

«Заявление о давлении на УЕФА говорит о слабости Чеферина. Мы это и так с вами понимали, обсуждали. К сожалению, УЕФА, как и ФИФА, не может принимать решения без оглядки на политиков и спонсоров.

Да, Александер говорит, но что он делает? Если заявляешь, доведи до конца. Работай, возвращай. А просто говорить не имеет никакого смысла. Все это говорит о том, что футбол является самым богатым и самым политизированным видом спорта. К сожалению, деньги побеждают», – сказал Свищев.

Чеферин об отмене допуска российских команд U17: «Политики и СМИ не дали детям социализироваться. Когда российский ребенок обнимется со словенским, он поймет, что мы не враги»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
logoУЕФА
Политика
logoСборная России по футболу
Государственная дума
logoсборная России U-17
logoпремьер-лига Россия
logoДмитрий Свищев
logoАлександер Чеферин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гинер о Чеферине: «Платини и Юханссон не смотрели бы на политиков. Потому что спорт вне политики! И Олимпиады останавливали войны»
13вчера, 11:16
Депутат Свищев о Чеферине: «Он несамостоятелен в своих решениях и не отрицает это. Планы вернуть российские команды просто слова. Футбол зависит от политических направлений и глобальных спонсоров»
724 февраля, 11:05
Журова о словах Чеферина про отсутствие свободы слова на Западе: «Наш президент говорил с самого начала все это, много лет назад. И они еще будут нас обвинять в отсутствии демократии!»
1024 февраля, 09:22
Главные новости
Кубок Франции. «ПСЖ» в гостях у «Бриошена», Сафонов и Хвича в старте. Смотрите игру на Спортсе’‘, Лукомский комментирует
23 минуты назадВидео
Слот о Нуньесе: «Я был недоволен им в матчах с «Вулвс» и «Виллой» – можно промахнуться, но я не могу мириться с тем, что игрок не выкладывается. Это не тот Дарвин, которого любят фанаты»
4 минуты назад
Марш о словах Трампа про Канаду как 51-й штат США: «Мне стыдно за это высокомерие и пренебрежение. Канада воплощает идеалы не только футбола, но и жизни: честность, уважение и веру в хороших людей»
5 минут назад
Кубок Испании. 1/2 финала. «Реал» в гостях у «Сосьедада» Захаряна
13911 минут назад
Кубок Италии. 1/4 финала. «Ювентус» играет с «Эмполи»
3913 минут назадLive
Фанаты «Ипсвича» скандировали «Вы гребаное дерьмо» на матче с «МЮ» после гола Филоджин-Байдейса
618 минут назад
Холанд забил 20+ голов в каждом из трех сезонов в АПЛ. Эрлинг был лучшим бомбардиром двух предыдущих чемпионатов, а в этом отстает от Салаха на 5 мячей
720 минут назад
«МЮ» пропустил первым в 7 из 10 последних матчей – во всех семи Онана был в воротах. Филоджин-Байдейс забил на 4-й за «Ипсвич»
422 минуты назад
«МЮ» из-за ошибки Доргу пропустил от «Ипсвича» на 4-й минуте. Защитник сделал пас мимо Онана – Филоджин-Байдейс забил в пустые ворота
1231 минуту назад
Аморим о 16-матчевой безголевой серии Хейлунда: «Команда не помогает Расмусу, не представляет угрозу. У него будет больше моментов, если «МЮ» улучшит игру»
637 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Франции. 1/4 финала. «ПСЖ» в гостях у «Бриошена» из 4-й лиги. Онлайн-трансляция
63 минуты назадLive
«МЮ» забил в 1-м тайме впервые за 8 игр, а дважды – за 20 матчей. Сегодня – автогол «Ипсвича» и мяч де Лигта
7 минут назад
«Ювентус» – «Эмполи». Влахович и Коло-Муани играют. Онлайн-трансляция
512 минут назадLive
«Манчестер Юнайтед» – «Ипсвич». 2:1 – де Лигт забил, Филоджин-Байдейс отличился после ошибки Доргу, у Морси автогол. Онлайн-трансляция
2115 минут назадLive
«Реал Сосьедад» – «Реал». Эндрик, Гюлер, Винисиус и Беллингем играют. Онлайн-трансляция начнется в 23:30
2327 минут назад
Кубок Германии. 1/4 финала. «Лейпциг» против «Вольфсбурга»
528 минут назадLive
«Тоттенхэм» – «Манчестер Сити». 0:1 – Холанд забил. Онлайн-трансляция
329 минут назадLive
«Ноттингем Форест» – «Арсенал». Райс, Эдегор и Троссард в старте. Онлайн-трансляция
842 минуты назадLive
Салах о наследии в «Ливерпуле»: «Хочу, чтобы болельщики помнили, что я все отдал городу и не ленился»
847 минут назад
«Ливерпуль» – «Ньюкасл». Онлайн-трансляция начнется в 23:15
556 минут назад