Фетисов о футбольном матче России с США: «Идея хорошая. Спорт и должен служить объединению людей. Хоккеисты в свое время пробивали недопонимания»

Вячеслав Фетисов оценил идею проведения футбольного матча между Россией и США.

Ранее матч-агент ФИФА Мезмуредавид Деста, ответственный за организацию игр сборной США, не исключил проведение товарищеского матча с Россией.

«Пусть играют, если есть такая возможность. Какие вопросы. Ничего плохого в этом не вижу. Получится, не получится – другой вопрос. Но идея хорошая.

Игры доброй воли были в свое время. Хоккеисты в свое время пробивали все эти недопонимания. Спорт и должен служить объединению людей. Он и был придуман для этого в свое время.

Посмотрим, как получится. Я не против на самом деле. Хотя футбол в Америке не самая популярная игра. Но много людей следят за этим видом спорта.

Матч сборных России и США в хоккее? Давайте по футболу разберемся, потом будем про хоккей говорить», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов .