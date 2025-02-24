Геркус о матче России с США: «Это стало бы легендарным событием, мостом между народами. С удовольствием посетил бы такую игру»
Илья Геркус поддержал идею проведения матча сборных России и США.
«Я считаю, что это было бы замечательно. Событие очень многогранное – именно то, которое бы могло повлиять на отношения двух наций. Стать мостом между народами.
Если бы была возможность посетить такой матч, я бы с огромным удовольствием это сделал. Заранее можно сказать, что это стало бы легендарным событием», – сказал бывший президент «Локомотива».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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