Геркус о матче России с США: «Это стало бы легендарным событием, мостом между народами. С удовольствием посетил бы такую игру»

Илья Геркус поддержал идею проведения матча сборных России и США.

«Я считаю, что это было бы замечательно. Событие очень многогранное – именно то, которое бы могло повлиять на отношения двух наций. Стать мостом между народами.

Если бы была возможность посетить такой матч, я бы с огромным удовольствием это сделал. Заранее можно сказать, что это стало бы легендарным событием», – сказал бывший президент «Локомотива».