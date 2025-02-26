Кавазашвили о матче России и США: «Это был бы мощный толчок для восстановления наших прав. Изменились бы поступки МОК, решения ФИФА и УЕФА»
Анзор Кавазашвили поддержал идею проведения матча между Россией и США.
«Если бы такой матч состоялся, то я был бы очень счастлив.
Это был бы мощный толчок, чтобы политическая ситуация в мире в адрес России изменилась. Изменились бы поступки МОК, изменились бы решения ФИФА и УЕФА.
Это стало бы началом фактического восстановления прав в спортивном движении», – сказал бывший вратарь сборной СССР.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Vprognoze.ru
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