Кавазашвили о матче России и США: «Это был бы мощный толчок для восстановления наших прав. Изменились бы поступки МОК, решения ФИФА и УЕФА»

Анзор Кавазашвили поддержал идею проведения матча между Россией и США.

«Если бы такой матч состоялся, то я был бы очень счастлив.

Это был бы мощный толчок, чтобы политическая ситуация в мире в адрес России изменилась. Изменились бы поступки МОК , изменились бы решения ФИФА и УЕФА .

Это стало бы началом фактического восстановления прав в спортивном движении», – сказал бывший вратарь сборной СССР.