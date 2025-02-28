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  • Кузьмичев о Джикии: «С приходом Бабича стало ясно – пока Абаскаль в «Спартаке», Георгию нет места в команде. Показалось, что он не получил шанс из-за чего-то личного»
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Кузьмичев о Джикии: «С приходом Бабича стало ясно – пока Абаскаль в «Спартаке», Георгию нет места в команде. Показалось, что он не получил шанс из-за чего-то личного»

Владимир Кузьмичев рассказал, почему Георгий Джикия потерял место в «Спартаке».

Защитник покинул красно-белых в 2024-м после семи с половиной лет в клубе.

– Был конкретный момент, когда вы поняли, что контракт с Джикией не будет продлен?

– Приход Бабича. В тот момент у Джикии была небольшая травма, он потерял место в старте. После восстановления он уже в него не вернулся, поэтому стало ясно: если в «Спартаке» продолжит работать Абаскаль, Георгию нет места в команде.

– Вы не видите спортивных причин в месте Джикии на скамейке «Спартака»?

– Чтобы быть полностью объективным, нужно видеть тренировочный процесс и раздевалку. Джикия говорил: «Все неплохо, я стараюсь, вроде бы не выпадаю». Но это одна сторона. Как бы происходило на поле, мы не видели, игровое время ему не давали.

– Бабич – сильный защитник по меркам РПЛ?

– Это квалифицированный игрок высокого уровня. Возможно, в каких-то компонентах он посильнее Георгия. Но нужно не забывать, что на тот момент Джикия был еще и капитаном «Спартака». Я точно знаю, что когда у команды возникал какой-то вопрос, она обращалась к Георгию, а он никому не отказывал в помощи.

– В каких компонентах Бабич сильнее Джикии?

– Бабич повыше, хорошо играет головой. Возможно, он и побыстрее. Но понимание игры, начало атаки – для меня тут сильнее Джикия. При объективном тренере между Бабичем и Джикией была бы здоровая конкуренция, если мы исходим из позиции, что два левоногих центральных защитника не могут играть вместе.

– Разве Бабич давал повод усомниться в себе?

– Не давал, но как можно сравнить, если у Джикии не было шансов?

– Джикия играл до Бабича – и не всегда здорово. Пришел Бабич, который в первые месяцы грубых ошибок не совершал. Почему Джикия должен был получить шанс?

– Мне показалось, что Джикия не получил шанс из-за чего-то личного.

– К этому были предпосылки?

– Скажем так: это точно было, но я пока не имею права разглашать эту информацию. Это было не на спортивном, а на личном уровне.

– До Бабича к Джикии не было спортивных вопросов?

– Был период, когда весной 2023-го весь «Спартак» выглядел неидеально. В том числе ошибался – и результативно – Георгий. Но он точно не был худшим игроком «Спартака», – сказал агент игрока Владимир Кузьмичев в интервью Спортсу’‘.

Теперь он ведет дела Батракова, Миранчуков, Джикии и Сильянова. Интервью агента-сенсации Владимира Кузьмичева

Кузьмичев о Сильянове: «Зенит» предлагал 6+2 млн евро, был интерес у «Динамо». «Локо» решил не рассматривать предложения – их не интересовали никакие деньги»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
Владимир Кузьмичев
logoСпартак
logoСрджан Бабич
logoГеоргий Джикия
logoпремьер-лига Россия
logoГильермо Абаскаль
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