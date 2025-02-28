Кузьмичев об уходе Миранчука из «Аталанты»: «Гасперини – немножко деспот, самодур, с кем у него сложились отношения? Невыход Леши в финале ЛЕ – последняя капля»

Владимир Кузьмичев рассказал о причинах ухода Алексея Миранчука из «Аталанты».

– Правда ли, что ключевым при решении уйти из «Аталанты» для Леши Миранчука был невыход на замену в финале Лиги Европы?

– Это точно повлияло, потому что тогда у него на руках уже было предложение от «Атланты » – и Леша воспринял его не очень позитивно. Казалось, что [Джан Пьеро] Гасперини поменял отношение к нему, у Миранчука было немало игрового времени, но под конец сезона снова стал чаще оставаться на скамейке.

Невыход в финале Лиги Европы – последняя капля. Понимал ли это Гасперини? Возможно, он этого и хотел, понимая, что клубу нужны деньги, а «Атланта» предлагает неплохие условия.

– Отношения Миранчука и Гасперини не сложились?

– А с кем у Гасперини сложились отношения? Было много звездных игроков «Аталанты», которые не очень хорошо уходили из клуба. Гасперини – немножко деспот, самодур, – сказал агент Алексея Миранчука Владимир Кузьмичев в интервью Спортсу ’‘.

Теперь он ведет дела Батракова, Миранчуков, Джикии и Сильянова. Интервью агента-сенсации Владимира Кузьмичева