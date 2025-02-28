Кузьмичев о Миранчуке: «Если «Сьон» продаст Антона за 5 млн евро – это хорошая сделка, за 10 – прекрасная. Летом будут привлекательные предложения, если он будет на своем уровне»

Владимир Кузьмичев высказался о перспективах Антона Миранчука.

29-летний хавбек провел 14 матчей за швейцарский «Сьон », забил 2 гола и сделал одну результативную передачу.

– Шпинев надеялся, что летом 2025-го итальянский клуб придет в «Сьон» с 7-8 миллионами за Миранчуком. Прошло полгода. Это реалистичный план?

– Старт получился неудачным. Отсутствие предсезонки с командой, быстрая травма. Еще и новая страна с новой лигой. В зимнее окно о переходе в более статусный клуб точно не приходилось думать.

Сейчас подошло время: прошла адаптация, Антон готовился ко второй части сезона вместе с командой. Миранчук раскрепостился – и потихоньку начинает показывать игру, которой от него ждут.

– «Сьон» понимает, что вы воспринимаете клуб как трамплин в более сильную лигу?

– Точно держит это в голове. Да, Антону дали одни из самых высоких условий в команде, но «Сьон» же ничего не заплатил за трансфер. Клуб понимает: если Антон будет на своем уровне, летом будут привлекательные предложения.

– Это какие?

– До 10 миллионов евро для «Сьона».

– Звучит очень позитивно.

– Я же знаю Антона с малых лет, знаю, на что он способен, поэтому даю высокую планку, возможно, даже завышаю ее.

Если «Сьон» продаст Миранчука за 5 млн, это будет хорошей сделкой. Если за 10 – прекрасной, – сказал футбольный агент Владимир Кузьмичев в интервью Спортсу’‘ .

Теперь он ведет дела Батракова, Миранчуков, Джикии и Сильянова. Интервью агента-сенсации Владимира Кузьмичева

«Миранчук – чистый ноль в «Сьоне», команда ниже плинтуса. «Локомотив» не даст ему даже 600 тысяч евро сейчас». Селюк про Антона