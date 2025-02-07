Агент Батракова: «Надо минимум два сезона провести на хорошем уровне и тогда уже смотреть на европейские предложения»

Агент Алексея Батракова высказался о его планах.

19-летний полузащитник «Локомотива » забил 10 мячей и сделал 6 голевых передач в 17 играх в Мир РПЛ в текущем сезоне.

«Мы с Лешей общались по поводу Европы. Смотрим на эту ситуацию, наверное, одинаково. Алексей с шести лет в «Локомотиве», он не по годам серьезный парень. Для него это не красивые слова, а он хочет своей игрой отблагодарить клуб, где ему дали образование и поверили в него.

Мы с ним пришли к тому, что надо как минимум два сезона провести на хорошем уровне и тогда уже смотреть на европейские предложения», — сказал Владимир Кузьмичев .