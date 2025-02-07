Агент Батракова: «Надо минимум два сезона провести на хорошем уровне и тогда уже смотреть на европейские предложения»
Агент Алексея Батракова высказался о его планах.
19-летний полузащитник «Локомотива» забил 10 мячей и сделал 6 голевых передач в 17 играх в Мир РПЛ в текущем сезоне.
«Мы с Лешей общались по поводу Европы. Смотрим на эту ситуацию, наверное, одинаково. Алексей с шести лет в «Локомотиве», он не по годам серьезный парень. Для него это не красивые слова, а он хочет своей игрой отблагодарить клуб, где ему дали образование и поверили в него.
Мы с ним пришли к тому, что надо как минимум два сезона провести на хорошем уровне и тогда уже смотреть на европейские предложения», — сказал Владимир Кузьмичев.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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