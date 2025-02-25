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  • Батраков о трансфере в Европу: «Мечта, но стараюсь об этом не думать – такие мысли могут поглощать. Главная мечта – чтобы родители были здоровы, а у меня появилась семья лет через 5»
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Батраков о трансфере в Европу: «Мечта, но стараюсь об этом не думать – такие мысли могут поглощать. Главная мечта – чтобы родители были здоровы, а у меня появилась семья лет через 5»

Алексей Батраков высказался о возможном продолжении карьеры в Европе.

– Тебя уже много раз спрашивали о трансфере в Европу. Но как ты бы в целом описал эту возможность?

– Мечта. Но у меня нет возраста, когда я бы хотел уехать. Если получится – хорошо. Я стараюсь об этом не думать, потому что такие мысли могут поглощать.

– Европа – главная мечта?

– Главная мечта — чтобы родители были здоровы, а у меня появилась семья лет через пять. А в плане футбола – да. Но пока буду стараться просто ценить момент, – сказал 19-летний игрок «Локомотива». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
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