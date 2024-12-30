Агент Батракова о стоимости игрока для Европы: «Не больше 15 миллионов евро. Агенты говорят, что готовы рассмотреть ценник в этом районе»

Агент Алексея Батракова рассказал о возможной цене трансфера в европейский клуб.

Ранее 19-летний полузащитник «Локомотива » был признан лучшим молодым футболистом чемпионата России. На его счету 10 голов и 6 ассистов в 17 матчах Мир РПЛ в этом сезоне.

«Думаю, клубы, которые бы сейчас торговались, разговаривали бы в районе 15 миллионов.

Сегодня, когда европейские агенты звонят и интересуются, они говорят, что готовы рассмотреть ценник в районе 15 миллионов, но не больше. Я оттуда взял эту цифру», – заявил агент игрока Владимир Кузьмичев .

Агент Батракова о будущем игрока: «Посоветовал бы Европу. «Зенит» – не какой-то плохой клуб, но было очень много российских игроков, которые этим трансфером затормозили карьеру»