Замгенпродюсера «Матч ТВ»: «Не чувствуем конкуренции со стороны онлайн-платформ, у нас лучшие футбольные турниры. Наше digital-направление полностью покрывает пожелания болельщиков»

Василий Конов поделился мнением о конкуренции «Матч ТВ» с онлайн-платформами.

– Ощущается ли переориентация аудитории на прямые трансляции на онлайн-стримингах? Как телеканалы отвечают на этот вызов?

– Со спортом немного другая история, нежели с фильмами и сериалами. Так получилось, что лучшие футбольные турниры собраны у «Матч ТВ », поэтому мы не чувствуем какой-то конкуренции со стороны онлайн-платформ.

Тем более что наше digital-направление тоже сделало огромный рывок за последние несколько лет. Технические возможности, которые предоставляет наше приложение, – 4К, выбор звуковой дорожки, отметка главных событий матча на временной шкале для быстрой навигации – полностью покрывают пожелания болельщиков, но мы продолжаем развивать это направление.

Нам в этом плане гораздо проще, потому что мы изначально ориентированы только на спорт и знаем, что нужно нашему зрителю в отличие от стриминговых сервисов.

Для них спорт – все-таки побочная история, которой уделяется меньше времени и усилий, чем фильмам и сериалам, – сказал заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов .

Конов о популярном спорте: «В топ-20 трансляций года – только футбол. Конкурировать могут бои UFC с участием наших. Растет интерес к российским соревнованиям – КХЛ, Лига ВТБ, биатлон и даже бильярд»