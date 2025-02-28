Замгенпродюсера «Матч ТВ»: «Не чувствуем конкуренции со стороны онлайн-платформ, у нас лучшие футбольные турниры. Наше digital-направление полностью покрывает пожелания болельщиков»
– Ощущается ли переориентация аудитории на прямые трансляции на онлайн-стримингах? Как телеканалы отвечают на этот вызов?
– Со спортом немного другая история, нежели с фильмами и сериалами. Так получилось, что лучшие футбольные турниры собраны у «Матч ТВ», поэтому мы не чувствуем какой-то конкуренции со стороны онлайн-платформ.
Тем более что наше digital-направление тоже сделало огромный рывок за последние несколько лет. Технические возможности, которые предоставляет наше приложение, – 4К, выбор звуковой дорожки, отметка главных событий матча на временной шкале для быстрой навигации – полностью покрывают пожелания болельщиков, но мы продолжаем развивать это направление.
Нам в этом плане гораздо проще, потому что мы изначально ориентированы только на спорт и знаем, что нужно нашему зрителю в отличие от стриминговых сервисов.
Для них спорт – все-таки побочная история, которой уделяется меньше времени и усилий, чем фильмам и сериалам, – сказал заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов.
Конов о популярном спорте: «В топ-20 трансляций года – только футбол. Конкурировать могут бои UFC с участием наших. Растет интерес к российским соревнованиям – КХЛ, Лига ВТБ, биатлон и даже бильярд»
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