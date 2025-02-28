Замгенпродюсера «Матч ТВ» о показе международных турниров: «Благодарны зарубежным коллегам, которые ведут себя как профессионалы, несмотря на сложную обстановку и давление»
– Как обстоит текущая ситуация со спортивными трансляциями международных соревнований и чемпионатов? Изменилось ли отношение организаторов и правообладателей трансляций к российским спортивным телеканалам за последние три года? Если да, то как и в чем это выражается?
– Отношение если и менялось, то не сильно. У нас все это время были хорошие рабочие контакты с правообладателями наиболее приоритетных для нас соревнований.
В прошлом году мы продлили наиболее важные для нас соглашения и приобрели ряд ключевых для нас пакетов, таких как испанская Ла Лига, чемпионат мира FIFA 2026, UFC и других.
Мы благодарны зарубежным коллегам, которые продолжили вести себя как профессионалы, несмотря на сложную обстановку и давление, которому они подверглись, – сказал заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов.
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