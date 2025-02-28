Замгенпродюсера «Матч ТВ»: «Sportbox находится на 10-м месте в мире, опережая такие ресурсы, как L’Équipe, NBC. Среди российских спортивных сайтов неизменно занимает первое место»
– В январе 2025 года портал Sportbox.ru (входит в состав субхолдинга «Матч!») впервые за всю свою историю существования (с 2007 года) вошел в топ-10 спортивных сайтов мира по версии аналитического сервиса Similar Web. А летом 2024 года стал лучшим по посещаемости среди спортивных СМИ России, обновив целый ряд личных рекордов. Что способствовало такому результату?
– Сразу хотел бы отметить, что Sportbox занимает десятое место в мире, опережая такие ресурсы, как L’Équipe, Hupu, CBS Sports, NBC Sports. А среди российских спортивных сайтов Sportbox с июля прошлого года неизменно занимает первое место.
Умение чувствовать запросы аудитории и тенденции в отрасли и оперативно реагировать на изменения, оптимизация работы в SEO-направлении и аккумулирование интереса читателей к текущим спортивным событиям позволили нам установить рекорд посещаемости в январе (10,9 млн уникальных пользователей) и успешно двигаться по февралю. За первые две недели месяца портал посетили более 8,5 млн уникальных пользователей.
Особый интерес аудитории вызвала лыжная гонка Sudtirol Moonlight Classic в Италии с участием нашего трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова. Сайты «Матч ТВ» и Sportbox провели трансляцию этого старта эксклюзивно в России.
В итоге свидетелями уверенной победы Большунова на наших ресурсах стали более 100 тысяч уникальных пользователей.
А отвечая на ваш вопрос... Такие цифры всегда достигаются кумулятивным эффектом.
В первую очередь это заслуга потрясающей команды, которая нащупала, проанализировала и верно адаптировала запрос аудитории, а руководитель – Алексей Адамов – умеет верно развить любую тему в нужном векторе, – сказал заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов.
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