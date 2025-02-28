Конов о популярном спорте: «В топ-20 трансляций года – только футбол. Конкурировать могут бои UFC с участием наших. Растет интерес к российским соревнованиям – КХЛ, Лига ВТБ, биатлон и даже бильярд»

Василий Конов рассказал о самых популярных спортивных трансляциях года.

– Какой вид спорта, по статистике, сегодня привлекает наибольшее число ваших зрителей? Есть ли постоянный лидер или появились дисциплины, которые стали интересовать аудиторию сильнее, чем раньше?

– Лидером был и остается футбол. В топ-20 трансляций года будут только футбольные трансляции, особенно если это год какого-то крупного футбольного события, каким был чемпионат Европы в прошлом году.

Конкуренцию футболу могут составить только ожидаемые рейтинговые бои UFC с участием наших бойцов.

В целом видим, что растет интерес к спорту и российским соревнованиям, причем это не только традиционно популярные КХЛ , Лига ВТБ или соревнования по биатлону, но даже такой достаточно экзотический для телевидения вид спорта, как бильярд, – сказал заместитель генерального продюсера «Матч ТВ » Василий Конов .

Конов о том, почему «Матч ТВ» не показал Игры-2024: «Олимпиада – это семейный контент. Мне бы не хотелось, чтобы мои дети видели то, что происходило на открытии в Париже»