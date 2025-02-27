Морозов о Карпине в «Спартаке»: «Выбрал испанский стиль. Из-за этой ошибки пропали будущие футболисты из академии»
Карпин занимал должность гендиректора красно-белых с 2008 по 2012 год, с 2009-го по 2014-й возглавлял команду.
«Когда Валерий Карпин и Дмитрий Попов были в «Спартаке», то прививали детям испанский футбол. Они много играли в Испании, поэтому когда они пришли в клуб, решили взять их модель.
Считаю, это было зря. Это не пошло на пользу детям. Они должны играть в разный футбол, брать все самое лучшее от каждого футбола понемногу — спартаковского, немецкого и того же испанского. Но они решили так.
Карпин придерживался, что академия должна играть в испанский футбол. Тренер тоже при нем был испанский, был Лаудруп в основной команде. Надо спросить самого Карпина, почему он решил выбрать испанский стиль, а не спартаковский, хоть они и похожи. Но это была ошибка!
Из-за этой ошибки пропали будущие футболисты из академии «Спартака». Но пока Карпин был в клубе, все играли по этой модели», – сказал экс-защитник «Спартака».
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