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Жена Карпина об уходе тренера из «Ростова»: «Это не решение в пользу семьи. Причина – концентрация на работе в сборной и общая усталость. Валера покидает команду с грузом в душе»

Жена Валерия Карпина объяснила уход тренера из «Ростова».

Ростовчане сообщили, что специалист покинул пост главного тренера команды.

– Слухи о возможном уходе Карпина из «Ростова» хоть и были, но сама новость все равно шокировала. Как далось такое решение?

– Очень тяжело. Валера до сих пор очень переживает, как и мы все. Хоть и совершаем это второй раз – первый [уход из «Ростова»] был в 2021 году, когда муж возглавил сборную России.

И город, и команда стали нам родными. Но каждая эпоха рано или поздно заканчивается.

Сейчас закончилась эпоха Валеры в «Ростове». Он покидает команду с грузом в душе, но иногда приходится принимать взвешенные, хоть и болезненные решения.

– Почему уход состоялся сейчас, меньше чем за неделю до рестарта РПЛ, а не перед сборами?

– Были свои моменты. Значит, не было возможности сделать это раньше.

– Из-за работы в «Ростове» Карпин редко виделся с семьей. Это одна из причин?

– Мы были готовы к трудностям с логистикой. Но все равно приезжали с дочками в Ростов, вместе проводили отпуск.

Так что это не было решением в пользу семьи. Причина действительно в концентрации на работе в сборной и общая усталость, о которой муж неоднократно говорил.

Если бы люди хотя бы год покатались так, как это делает «Ростов», это стало бы очевидным. А команда так жила три года, – сказала жена тренера Дарья Карпина.

Карпин ушел из «Ростова». Объясняют интересами сборной

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
logoВалерий Карпин
Дарья Карпина
logoпремьер-лига Россия
logoРостов
logoСборная России по футболу
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