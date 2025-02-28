Неймар о переходе в «Барсу» в 2013-м: «Реал» предлагал втрое больше, но я хотел играть с Месси»
Неймар рассказал, почему перешел в «Барселону» в 2013 году.
«Барселона» предложила мне определенную сумму, а «Реал» предложил пустой чек – они дали бы мне все, что я пожелал, втрое больше [чем «Барса»].
Флорентино (Перес, президент «Реала» – Спортс”) любил меня, но в «Барсе» играл Роналдиньо, там играл Месси, а я хотел играть с Лео», – сказал форвард «Сантоса».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Brasil Football
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