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Неймар о переходе в «Барсу» в 2013-м: «Реал» предлагал втрое больше, но я хотел играть с Месси»

Неймар рассказал, почему перешел в «Барселону» в 2013 году.

«Барселона» предложила мне определенную сумму, а «Реал» предложил пустой чек – они дали бы мне все, что я пожелал, втрое больше [чем «Барса»]. 

Флорентино (Перес, президент «Реала» – Спортс”) любил меня, но в «Барсе» играл Роналдиньо, там играл Месси, а я хотел играть с Лео», – сказал форвард «Сантоса».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Brasil Football
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