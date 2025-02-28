Неймар о переходе в «Барсу» в 2013-м: «Реал» предлагал втрое больше, но я хотел играть с Месси»

Неймар рассказал, почему перешел в «Барселону» в 2013 году.

«Барселона » предложила мне определенную сумму, а «Реал » предложил пустой чек – они дали бы мне все, что я пожелал, втрое больше [чем «Барса»].

Флорентино (Перес , президент «Реала» – Спортс”) любил меня, но в «Барсе» играл Роналдиньо, там играл Месси , а я хотел играть с Лео», – сказал форвард «Сантоса ».