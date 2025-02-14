«Барса» трансфер Неймара не рассматривает, форвард может перейти в «Интер Майами» Месси (Хосе Альварес)
Неймар может перейти в «Интер Майами», за который выступает Лионель Месси.
Ранее появилась информация, что 33-летний бразилец мечтает вернуться в «Барселону» после выступления за «Сантос».
Как сообщает журналист El Chiringuito TV Хосе Альварес, Неймар мог оказаться в «Интер Майами» ранее, однако из-за бюрократических сложностей сделка не была завершена, в итоге бразилец вернулся в «Сантос».
Тем не менее, вариант с переездом в МЛС остается актуальным для него на следующий сезон, особенно с учетом приближающегося чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США.
Что касается слухов о возвращении в «Барселону»: на данный момент клуб не рассматривает его возвращение – у каталонцев другие приоритеты.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер Хосе Альвареса
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