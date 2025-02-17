Каземиро: «Говорят, что Пеле забил 1000 голов, но Роналду наверняка сделает это. Мы должны продолжать наслаждаться игрой Криштиану, Месси и Неймара»
– Криштиану покинул «Мадрид» в 2018 году, и это было болезненно для многих болельщиков «Реала». Но прошло семь лет, а он все еще играет в свои 40 и продолжает забивать голы. Он на пути к 1000-му. Достигнет ли он этой отметки?
– Конечно. Говорят, что Пеле достиг ее, но Криштиану наверняка забьет тысячу голов в официальных матчах. Это одно из испытаний, которые мотивируют его.
Мы должны продолжать наслаждаться игрой Криштиану. И игрой Месси и Неймара. Они находятся в другом, более совершенном мире. Пока они не завершат карьеру, мы должны продолжать наслаждаться их игрой.
Я много раз играл против Месси и в одиночку не смог бы остановить его. Мне приходилось прибегать к помощи Модрича, Крооса или Рамоса. Неудержимый. Как и Криштиану, – сказал полузащитник «Манчестер Юнайтед».
Каземиро: «Месси и Роналду были лучшими в моем поколении, они изменили футбол, как и Гвардиола. 50 голов за сезон казались чем-то нормальным»
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