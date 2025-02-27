Глава Ла Лиги Тебас: «Уверен, что Месси вернется в «Барсу» – как игрок или в другом качестве. Лео влюблен в клуб. Неймар – совсем другая история»

Хавьер Тебас высказался о возможном возвращении Лионеля Месси в «Барселону».

«Я думаю, Месси хочет вернуться в «Барселону». Он провел там много лет. Я уверен, что Месси вернется. Возможно, как игрок, но я допускаю его возвращение и в другом качестве.

Месси и «Барселона » идут рука об руку. Их бренды многое объединяет. Он [Лионель ] влюблен в клуб.

Неймар – это совсем другая история. Я не думаю, что он когда-нибудь вернется в «Барселону». Я уверен в этом», – сказал президент Ла Лиги .

Месси не намерен возвращаться в «Барселону». Это невозможно при Лапорте (Гильем Балаге)