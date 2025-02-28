Булыкин об РПЛ: «Шесть команд могут побороться за золото, даже ЦСКА не стоит списывать со счетов. Есть шансы, что вновь увидим борьбу до последнего тура»

Дмитрий Булыкин высказался о чемпионской гонке в сезоне Мир РПЛ.

«Считаю, что шесть команд могут побороться за золото. Даже ЦСКА не стоит списывать со счетов — его главный тренер Марко Николич способен за зиму хорошо подготовить команду к большому рывку, как он это когда-то сделал в «Локо».

Что касается «Динамо », то команда в прошлом сезоне едва не стала чемпионом, упустив золото только в последнем туре, и сейчас наверняка сделает все, чтобы наконец добраться до заветного трофея. А трансфер Глебова должен стать хорошим усилением.

«Локо » же здорово себя показал в первой части сезона, с молодыми ребятами в составе долгое время находясь среди лидеров. Потом они чуть притормозили, но за зиму должны были хорошо подготовиться и при наличии нового опыта могут вновь выстрелить весной.

Так что эти команды наряду с «Краснодаром », «Зенитом » и «Спартаком » способны на успех. И есть хорошие шансы, что мы вновь увидим борьбу за золото до самого последнего тура», – сказал бывший нападающий сборной России.