Мамаев о «Зените»: «Есть команды, которые могут прервать их доминирование. Хорошо идут «Краснодар» и «Спартак». О красно-белых вообще хорошая пресса, давно такого не было»

Павел Мамаев высказался о гегемонии «Зенита» в Мир РПЛ.

– «Зенит» выигрывает чемпионат постоянно с 2019 года. Дадите ли вы прогноз, кто и в каком сезоне мог бы прервать это доминирование?

– Я думаю, что и в этом сезоне есть ряд команд, которые могут прервать это доминирование. Да, «Зенит» априори очень силен по подбору игроков, классный главный тренер, руководители, но сейчас очень хорошо по таблице идут и «Краснодар», и «Спартак».

О «Спартаке » вообще очень хорошая пресса. За последние несколько лет, наверное, давно такого не было, что все в восторге от того, как «Спартак» сейчас играет. «Динамо » тоже недалеко, у них тоже уровень и подбор футболистов очень хороший, так что это может произойти в любой момент.

– Сейчас часто говорят, что «Зенит» всех превосходит по деньгам, может взять любого футболиста, но когда играли вы, «Зенит» тоже легко мог взять Данни, Халка, Витселя. При этом ЦСКА в 2010-х и «Рубину» чуть раньше удавалось занимать первые места, создавать «Зениту» конкуренцию. Чего сейчас не хватает топ-клубам?

– Мне кажется, в первую очередь решает подбор футболистов, глубина состава. У ЦСКА и «Рубина» в то время тоже был очень крутой состав. То же самое – «Спартак», «Локомотив». Может, сейчас за счет этого «Зенит» и впереди, что они сохраняют эту тенденцию. У них очень большой подбор хороших футболистов, а другие команды в этом немножко уступают, – сказал бывший полузащитник ЦСКА и «Краснодара ».