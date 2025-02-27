Мамаев о «Зените»: «Есть команды, которые могут прервать их доминирование. Хорошо идут «Краснодар» и «Спартак». О красно-белых вообще хорошая пресса, давно такого не было»
– «Зенит» выигрывает чемпионат постоянно с 2019 года. Дадите ли вы прогноз, кто и в каком сезоне мог бы прервать это доминирование?
– Я думаю, что и в этом сезоне есть ряд команд, которые могут прервать это доминирование. Да, «Зенит» априори очень силен по подбору игроков, классный главный тренер, руководители, но сейчас очень хорошо по таблице идут и «Краснодар», и «Спартак».
О «Спартаке» вообще очень хорошая пресса. За последние несколько лет, наверное, давно такого не было, что все в восторге от того, как «Спартак» сейчас играет. «Динамо» тоже недалеко, у них тоже уровень и подбор футболистов очень хороший, так что это может произойти в любой момент.
– Сейчас часто говорят, что «Зенит» всех превосходит по деньгам, может взять любого футболиста, но когда играли вы, «Зенит» тоже легко мог взять Данни, Халка, Витселя. При этом ЦСКА в 2010-х и «Рубину» чуть раньше удавалось занимать первые места, создавать «Зениту» конкуренцию. Чего сейчас не хватает топ-клубам?
– Мне кажется, в первую очередь решает подбор футболистов, глубина состава. У ЦСКА и «Рубина» в то время тоже был очень крутой состав. То же самое – «Спартак», «Локомотив». Может, сейчас за счет этого «Зенит» и впереди, что они сохраняют эту тенденцию. У них очень большой подбор хороших футболистов, а другие команды в этом немножко уступают, – сказал бывший полузащитник ЦСКА и «Краснодара».
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