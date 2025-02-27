«Локомотив» примет «Зенит» 5 апреля, «Спартак» сыграет с «Ростовом» 6-го, ЦСКА встретится с «Динамо». Опубликовано расписание 22-23-го туров РПЛ

Мир РПЛ представила расписание на 22-й и 23-й туры.

Эти туры пройдут после мартовского перерыва на матчи сборных.

22-й тур

28 марта (пятница)

18:30. «Крылья Советов» – «Локомотив»

29 марта (суббота)

14:00. «Динамо» – «Оренбург»

16:30. «Химки» – «Пари НН »

19:30. ЦСКА – «Динамо» (Махачкала)

30 марта (воскресенье)

14:00. «Краснодар» – «Факел »

16:30. «Ахмат» – «Спартак»

19:30. «Зенит» – «Рубин»

31 марта (понедельник)

18:30. «Акрон» – «Ростов»

23-й тур

4 апреля (пятница)

19:00. «Пари НН» – «Оренбург »

5 апреля (суббота)

13:00. «Крылья Советов » – «Рубин »

15:15. «Факел» – «Ахмат»

17:30. «Локомотив» – «Зенит»

19:45. «Краснодар» – «Акрон»

6 апреля (воскресенье)

14:00. «Динамо» (Махачкала) – «Химки»

16:30. «Ростов» – «Спартак»

19:30. ЦСКА – «Динамо»