«Локомотив» примет «Зенит» 5 апреля, «Спартак» сыграет с «Ростовом» 6-го, ЦСКА встретится с «Динамо». Опубликовано расписание 22-23-го туров РПЛ
Мир РПЛ представила расписание на 22-й и 23-й туры.
Эти туры пройдут после мартовского перерыва на матчи сборных.
22-й тур
28 марта (пятница)
18:30. «Крылья Советов» – «Локомотив»
29 марта (суббота)
14:00. «Динамо» – «Оренбург»
16:30. «Химки» – «Пари НН»
19:30. ЦСКА – «Динамо» (Махачкала)
30 марта (воскресенье)
14:00. «Краснодар» – «Факел»
16:30. «Ахмат» – «Спартак»
19:30. «Зенит» – «Рубин»
31 марта (понедельник)
18:30. «Акрон» – «Ростов»
23-й тур
4 апреля (пятница)
19:00. «Пари НН» – «Оренбург»
5 апреля (суббота)
13:00. «Крылья Советов» – «Рубин»
15:15. «Факел» – «Ахмат»
17:30. «Локомотив» – «Зенит»
19:45. «Краснодар» – «Акрон»
6 апреля (воскресенье)
14:00. «Динамо» (Махачкала) – «Химки»
16:30. «Ростов» – «Спартак»
19:30. ЦСКА – «Динамо»
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал Мир РПЛ
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